Информация о ремейке MediEvil 2 оказалась фейком

«Инсайдер» под ником Orangee, который ранее сообщал о грядущем ремейке MediEvil 2, признался, что его история была «фейком» — судя по всему, он просто хотел «потроллить» журналистов.

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Ранее автор заявил, что новинка появится уже в мае, причём её якобы представят на грядущей презентации PlayStation, которая может состояться в том же месяце. Тогда же «тролль» добавил, что работа на проектом велась с 2021 года силами Other Ocean Interactive.

Позже пользователь Orangee отметил, что просто обсуждал на сервере Discord те игры, которые бы фанаты хотели увидеть в рамках презентации Sony — там он и упомянул тот самый ремейк, а один из журналистов якобы воспринял это за инсайдерский анонс.

При этом на Reddit тот же пользователь под другим ником продолжает делать вид, что ремейк всё-таки увидит свет — однако знатоки «вопроса» уже вычислил шутника, поэтому серьёзно эти заявления уже не воспринимаются.

В прошлом тот же пользователь упоминал и про релиз ремастера Gravity Rush 2 — вероятно, что это тоже была «шутка».

Ремейк первой MediEvil вышел в 2019 году на PS4, а слухи о создании свежей версии сиквела ходили ещё с 2020-го, однако так и не оправдались. В прошлом году, кстати, появилась информация, что в разработку может быть запущена экранизация по мотивам франшизы.

А ещё в том же 2023-м один из авторов серии признался, что ему пришлось продать статуэтку BAFTA из-за финансовых проблем.