Компьютерных клубов в России оказалось больше, чем кинотеатров
Руководитель портала Langame Павел Голубев рассказал, что в 2023 году количество компьютерных клубов и киберарен в России превысило число кинотеатров. Если первых заведений на территории страны насчитывается около 2,7 тыс., то вторых — только 2,2 тыс.
Данной информацией Голубев поделился на третьей конференции для владельцев и руководителей компьютерных клубов Langame Conference. Ещё он раскрыл, что объём рынка компьютерных клубов и киберарен в 2023 году в России вырос на 15% и составил 23 млрд рублей.
Города-лидеры по увеличению числа компьютерных клубов
- Омск — на 46,67%.
- Воронеж — на 34,78%.
- Новосибирск — на 33,33%.
- Волгоград — 26,09%.
- Красноярск — на 25,81%.
- Санкт‑Петербург — на 23,53%.
- Челябинск — на 22,22%.
- Самара — на 20%.
Ко всему прочему в 2023 году сфера привлекла 2,8 млн посетителей — это на 12% больше, чем в 2022 году.
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