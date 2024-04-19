Компьютерных клубов в России оказалось больше, чем кинотеатров

Руководитель портала Langame Павел Голубев рассказал, что в 2023 году количество компьютерных клубов и киберарен в России превысило число кинотеатров. Если первых заведений на территории страны насчитывается около 2,7 тыс., то вторых — только 2,2 тыс.

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Данной информацией Голубев поделился на третьей конференции для владельцев и руководителей компьютерных клубов Langame Conference. Ещё он раскрыл, что объём рынка компьютерных клубов и киберарен в 2023 году в России вырос на 15% и составил 23 млрд рублей.

Города-лидеры по увеличению числа компьютерных клубов

Омск — на 46,67%. Воронеж — на 34,78%. Новосибирск — на 33,33%. Волгоград — 26,09%. Красноярск — на 25,81%. Санкт‑Петербург — на 23,53%. Челябинск — на 22,22%. Самара — на 20%.

Ко всему прочему в 2023 году сфера привлекла 2,8 млн посетителей — это на 12% больше, чем в 2022 году.