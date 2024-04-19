В Kingdom Come: Deliverance 2 будет одна загрузка и более брутальные сражения

Недавно состоялся официальный анонс Kingdom Come: Deliverance 2, а позже портал IGN выпустил интервью с авторами, где раскрыли дополнительные детали сиквела.

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Но издание не ограничилось этим ходом, выпустив ещё и разбор первого трейлера, отметив различные игровые детали, которые можно было заметить в первом ролике. При этом в процессе авторам помогал PR-менеджер Warhorse Studios — Тоби Штольц-Цвиллинг.

В частности, система сражений в этот раз будет ещё более брутальной и смертельной — она подчёркивает реализм происходящего. Кроме того, уже в самом начале трейлера в руках одного из солдат можно заметить огнестрельное оружие, которое представили в сиквеле.

Разбираться с подобными пушками тоже будет не так-то просто — менеджер намекнул, что при неправильном обращении с оружием игрок может «взорвать сам себя».

Разработчики старались максимально правдиво и убедительно передать выбранный период прошлого, консультируясь для этого со своими историками. Но авторы понимали, что им нужно сохранять баланс между реализмом и увлекательностью самой игры.

В ролике показали кадры из города Кутна-Гора, который только упоминали в первой игре — в сиквеле его можно будет свободно исследовать, это большое поселение. Заодно СМИ отметили, что общий размер карты новинки в два раза превышает оригинал (в сиквеле, как сообщалось ранее, будет две карты — каждая размером с первую игру).

Город будет расположен на одной из двух карт, тогда как на второй можно будет обнаружить большой замок, который видно практически со всех уголков локации. В игре будет только один загрузочный экран — когда герой путешествует между картами.

Новым игрокам не обязательно нужно знать события оригинала, чтобы понимать происходящее в сиквеле — хотя при этом антагонист первой игры, Маркварт фон Аулитц, вернётся.

Индржих попадает в новый город случайно — изначально он стремится посетить другое место, но судьба заводит его в город, где его грабят, а жизнь переворачивается вверх дном. Сам город находится под осадой короля Сигизмунда, поэтому главному герою нужно будет скрываться и искать союзников, чтобы не погибнуть.

Индржих ещё в процессе игры видит флэшбеки (или «сны») о гибели своих родителей и уничтожении дома. Судя по всему, таким способом новичкам раскроют сюжет первой части.

Что касается сражений в ближнем бою, то разные детали снова будут иметь большое значение — речь идёт про угол атаки, вес оружия и тому подобное. Сами техники боя основаны на реальных принципах сражений прошлого, однако в этот раз авторы попытались сделать систему битв более доступной для новых игроков.

Против разнообразных противников нужно будет использовать уникальные виды оружия, так как не все мечи могут пробить любую броню. Иногда придётся вооружиться секирой или булавой. Кроме того, в игре будут разные виды арбалетов.

Маленькие арбалеты быстрее перезаряжаются, но сила их атаки ниже (они тоже могут не пробить броню), а большие арбалеты придётся заряжать обеими руками.

В сиквеле, кстати, можно будет гладить не только собак, но и лошадей.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится к концу 2024 года на PS5, Xbox Series и PC.