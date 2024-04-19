Fallout 76 скоро получит первое крупное расширение карты

Участники публичного тестового сервера Fallout 76 могут оценить грядущее расширение существующей карты под названием Skyline Valley.

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Это первое подобное крупное обновление карты для MMORPG с момента её релиза в 2018 году (и 19 обновление в целом) — с ним в игре появится дополнительный биом, персонажи, квесты и элементы погоды.

Теперь игроки смогут столкнуться с опасными торнадо, которое может стать для них большой проблемой. Кроме того, авторы привнесли огромное количество изменений в боевую систему игры.

Ещё пользователей ждёт три новых вида существ и 28 точек интереса на дополнительной области карты. Пока разработчики тестируют первую часть обновления, которая связана с событием Dangerous Pastimes — игрокам нужно будет сопроводить «охотников за штормом», которые хотят сделать снимок природного явления.

Тест будет проходить в три этапа, первый уже стартовал — второй начнётся 27 апреля, а заключительный стартует 29 числа.

Вторую часть контента выпустят в мае, с ней появится новая ветка главного квеста. Заодно авторы ещё исправляют различные проблемы.

Полноценный релиз обновления намечен на июнь этого года.

Ранее сериал Fallout от Amazon породил новую волну популярности среди игр серии — Fallout 76 достигла нового рекорда пикового онлайна в Steam, Fallout 4 обогнала Helldivers 2 в свежем чарте продаж Европы, а ежедневная выручка Fallout Shelter выросла до 80 тысяч долларов.

Сам сериал, который положительно приняли критики и зрители, уже продлили на второй сезон.