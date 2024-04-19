Valve добавила в Dota 2 две новые сокровищницы в честь «Павшей короны»

Вместе с обновлением «Павшая корона» Valve добавила в Dota 2 две новые сокровищницы, содержащие сеты для персонажей игры.

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Каждая сокровищница содержит по 13 наборов, 5 из которых редкие. Один сундук стоит 230 рублей, однако можно приобрести сразу 9 по сниженной цене в 1 850 рублей. Кроме этого, стоимость товаров можно снизить с помощью валюты нового ивента для Dota 2.

Crownfall Treasure I и Crownfall Treasure II включают в себя наборы для Meepo, Wraith King, Skywrath Mage, Tinker, Ursa и многих других персонажей, а также особенного редкого курьера:

Видео доступно на YouTube-канале NoobFromUA. Права на видео принадлежат NoobFromUA.

Ранее Valve выпустила комикс, посвящённый истории персонажей Skywrath Mage и Vengeful Spirit. Кроме новых сетов, разработчики Dota 2 также добавили 2 «Арканы» для главных героев истории.