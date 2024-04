Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, апрель 2024

Перед майскими праздниками геймеров ждет еще несколько крупных игровых релизов, но они состоятся уже под конец апреля. А пока мы составили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

В Epic Games Store раздают The Big Con: очаровательное приключение о старшекласснице-хулиганке, которая отправляется в путешествие по Америке 1990-х, чтобы спасти родительский видеомагазин. Яркий визуальный стиль, юмор и обаятельная героиня гарантируют хорошее настроение поклонникам адвенчур старой школы. The Big Con можно забрать до 25 апреля.

Кроме того, в Epic Games Store состоялся релиз Town of Salem 2 — сиквела популярной игры на социальную дедукцию, где горстке жителей мирного городка нужно разгадать, кто из них, на самом деле, ведьма под прикрытием. Оригинальная игра была популярна задолго до появления Among Us, и вторая часть продолжает ее традиции. Игра бесплатна, но до 25 апреля можно забрать пакет подарочных косметических предметов.

Демоверсия Tinkerlands — пиксельной песочницы на выживание, где игроку предстоит построить жизнь на магическом архипелаге, полном монстров, загадок и волшебства. По описанию игра напоминает нечто среднее между Stardew Valley и Terraria: от последней проект взял обширную боевую систему и сражения против огромных боссов.

Простая, но достаточно хитроумная игра для вечеринок, где от 2 до 4 игроков соревнуются в скоростном строительстве лестниц. Нюанс в том, что обе команды должны собрать ее из «тетрисных» блоков, попутно мешая соперникам.

Наконец, Secrets of the Machine — своего рода интерактивный тизер следующего проекта в серии Bendy. Жуткие коридоры, ожившие рисунки, головоломки, секреты. Последние, правда, уже разгаданы профильными блогерами, но атмосфера игры стоит того, чтобы потратить на прохождение пару часов.