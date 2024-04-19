Инсайдер раскрыл планы Sony анонсировать и выпустить ремейк MediEvil 2

В мае, по слухам, пройдёт новая презентации PlayStation, на которой, также по слухам, могут анонсировать и сразу же выпустить ремейк MediEvil 2.

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Информацией поделился инсайдер и «плейтестер» под ником Orangee. По его данным, Other Ocean Interactive работает над проектом с 2021 года.

Первые слухи о ремейке второй части MediEvil ходили ещё в 2020 году. Ремейк первой игры, напомним, вышел в 2019 году на PlayStation 4.

Через несколько лет, в 2023 году, появилась информация о потенциальной экранизации MediEvil. А одному из создателей игр серии пришлось выставить на продажу свою статуэтку BAFTA из-за финансовых проблем.

Сам Orangee не так давно рассказывал о разработке ремастера Gravity Rush 2. Он упомянул релиз в конце лета и добавил, что у разработчиков есть готовый билд для Steam Deck. Возможно, скоро состоится и официальная демонстрация.