Warhorse официально представила игру Kingdom Come: Deliverance 2

Чешская студия Warhorse выпустила дебютный трейлер игры Kingdom Come: Deliverance 2.

Ранее, напомним, фрагменты из него успели утечь в Сеть.

Впрочем, данные слива оказались правдивы.

Сиквел ролевого экшена в декорациях средневековой Богемии с сильным упором на историческую достоверность действительно запланирован к выходу до конца 2024 года.

Целевыми платформами называются ПК и современные консоли Sony и Microsoft.

В Steam и Epic Games Store у проекта уже есть отдельная страница, ее можно добавить в список "Желаемого".