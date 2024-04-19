Warhorse официально представила игру Kingdom Come: Deliverance 2
Чешская студия Warhorse выпустила дебютный трейлер игры Kingdom Come: Deliverance 2.
Ранее, напомним, фрагменты из него успели утечь в Сеть.
Впрочем, данные слива оказались правдивы.
Сиквел ролевого экшена в декорациях средневековой Богемии с сильным упором на историческую достоверность действительно запланирован к выходу до конца 2024 года.
Целевыми платформами называются ПК и современные консоли Sony и Microsoft.
В Steam и Epic Games Store у проекта уже есть отдельная страница, ее можно добавить в список "Желаемого".