Razer выпустила универсальный геймпад с вибрацией для смартфонов и ПК

Производитель игровой периферии Razer представил Razer Kishi Ultra, совершенно новый высококачественный мобильный контроллер. Это универсальное устройство работает со смартфонами Android, iPhone с разъемами USB-C и даже с планшетами с диагональю до 8 дюймов, такими как iPad mini от Apple. Кроме того, Kishi Ultra может работать с ПК, подключив его с помощью кабеля USB-C.

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Особенности

Одной из интересных особенностей Kishi Ultra является включение иммерсивной тактильной технологии Sensa HD от Razer, которая, по утверждению производителя, может брать любой звук – будь то игра, фильм или музыка – и преобразовывать его в тактильный. Также стоит отметить подсветку Chroma RGB.

Для работы Kishi Ultra потребуется загрузить приложение Razer Nexus, которе доступно как для iOS, так и для Android. Приложение может запускать мобильные игры и интегрировано с Apple Arcade, Xbox Game Pass и Google Play Store.

Razer также анонсировала новую версию своего менее дорогого Kishi V2 с портом USB-C для iPhone 15 и Android, который аналогичным образом поддерживает проводное воспроизведение на ПК и iPad.

Сроки входа и цена

Приобрести Razer Kishi Ultra и Kishi V2 USB-C можно на веб-сайте Razer. Стоимость новинки составляет $150. Kishi V2 USB-C обойдётся в $99.