В Dota 2 вышло большое обновление «Павшая корона»

Разработчики онлайн-игры Dota 2 представили долгожданное обновление «Павшая корона». Патч добавил в игру временный ивент с наградами.

© VALVE

Valve представили бесплатное событие, посвящённый персонажам Skywrath Mage и Vengeful Spirit — несколькими часами ранее вышел посвящённый им комикс. За выполнение событий можно будет получить награды, а также скидки на покупки.

В ходе прохождения игрокам предстоит познакомиться с новыми персонажами и выполнять различные квесты — среди них, к примеру, есть рыбалка.

Два главных героя апдейта также получили уникальные косметические предметы качества Arcana — их можно купить за $ 34,99. Кроме того, игроки смогут приобрести сокровищницу с Immortal-предметами.

© VALVE

Разработчики Dota 2 отметили, что это только первая часть большого события, которая называется «Рынки межпутья». Всего будет четыре этапа, которые выйдут в течение 2024 года: