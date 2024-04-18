Valve выпустила комикс «День вознесения» про персонажей Dota 2

Разработчики Dota 2 опубликовали на официальном сайте игры новый веб-комикс «День вознесения», посвящённый взаимоотношениям двух персонажей — Skywrath Mage и Vengeful Spirit.

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118-страничную историю о влюблённых можно просмотреть на сайте Dota 2, есть версия на русском языке — в финале есть надпись «Продолжение следует», которая указывает на вероятное продолжение комикса.

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Напомним, по лору Венга и Скай были влюблены друг в друга, пока девушка драматически не погибла, превратившись в злостного духа мести.

Пользователи предполагают, что это также может быть намёком на выпуск парных косметических предметов для Skywrath Mage и Vengeful Spirit, упоминание которых в конце прошлого года нашли в файлах игры.