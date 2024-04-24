Что известно о главных героях GTA 6?

До релиза GTA 6 еще много времени, но единственный трейлер игры уже дал Интернету много пищи для фанатских теорий. Портал PC Gamer рассказал, что мы знаем о протагонистах игры и их отношениях друг с другом.

© YouTube

Какие персонажи точно появятся в сюжете игры

Люсия . Главная героиня.

. Главная героиня. Джейсон . Партнер и сообщник Люсии, но его имя пока не подтверждено.

. Партнер и сообщник Люсии, но его имя пока не подтверждено. Куратор Люсии. Имя не подтверждено, но, возможно, ее зовут Стефани.

Что мы знаем о Люсии

Люсия — центральный персонаж GTA 6. Дебютный трейлер показал, как она совершила вооруженное ограбление вместе со своим партнером: именно из-за этого и пошли слухи, что они вдохновлены Бонни и Клайдом. Прошлое Люсии пока неизвестно, но оранжевой униформе и браслету на ноге можно сделать предположение, что она осуждена за преступление. Помимо этого, Люсия — первая девушка-протагонист в истории франшизы.

Что мы знаем о Джейсоне

Протагонист номер два не был назван по имени в трейлере, но предыдущие утечки информации о проекте утверждают, что его зовут Джейсон. Хотя ему отведена более второстепенная роль в первых сценах трейлера, к концу ролика он вместе с Люсией совершает вооруженное ограбление. Подробности их отношений неизвестны, однако по их взаимодействию кажется, что они — романтическая пара.

Что мы знаем о кураторе Люсии

В отличие от Люсии и Джейсона, чиновница тюрьмы сыграла в трейлере однозначно второстепенную роль. Многие называют ее по имени Стефани, но источник этой информации неизвестен. Именно она представила Люсию в ролике, из чего можно сделать вывод, что, возможно, Стефани отведена важная роль в сюжете.