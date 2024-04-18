Авторы Victoria 3 перенесли первое крупное дополнение Sphere of Influence

Стратегия Victoria 3 вышла в 2022 году, но релиз первого крупного дополнения Sphere of Influence был назначен только на 6 мая этого года. Увы, планам разработчиков не суждено сбыться — аддон выйдет только 24 июня. Тогда же появится и бесплатный патч, который будет сопровождать DLC.

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Геймдиректор Мартин Анвард сообщил, что в Paradox довольны сделанными для дополнения игровыми механиками, но разработчикам требуется время для того, чтобы довести их до «совершенства и сбалансированности». Дополнительные дни до 24 июня понадобятся на исправление ошибок и доработки DLC в целом.

Анвард подтвердил, что фундаментальные изменения ждут игроков не только в Sphere of Influence, но и в патче 1.7. Это будет касаться прав собственности на здания и силовых блоков. Столь крупные изменения привели к большому числу ошибок, которые Paradox не успела бы исправить к 6 мая. Вероятно, авторы не хотят повторить критический релиз аддона Leviathan для Europa Universalis 4.

Что касается дополнения Sphere of Influence для Victoria 3, то его посвятят углублённым возможностям дипломатии и «Большой игре» — периоду противостояния между империями России и Британии за власть в Центральной и Южной Азии. У игроков получится запугивать и подкупать правительства других стран или вступать с ними в союзы.