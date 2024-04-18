Глава Larian высказался о переносе Baldur's Gate 3 из-за страха перед Starfield

Свен Винке дал свежее интервью, в котором поговорил о будущем студии Larian, успехе Baldur’s Gate III, современном состоянии игровой индустрии и не только. Отдельно разработчик затронул тему взаимодействия с фанатами и сформулировал следующий принцип:

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«Я дам вам очень простой ответ – относитесь к своим игрокам так, как хотели бы, чтобы относились к вам, вот и всё», — поделился Свен.

Глава Larian считает, что Baldur’s Gate 3 получила «лучшую маркетинговую кампанию» из-за сарафанного радио — пользователи рассказывали о ролевой игре друг другу. За неделю новинка привлекла более миллиона игроков, хотя сам Винке не думал об ошеломительном успехе.

Свен вспомнил, что полноценный релиз Baldur’s Gate 3 пришлось перенести на месяц раньше из-за Starfield. Разработчики решили уступить дорогу «лодке побольше» в лице Bethesda, но всё равно хотели, чтобы мир «обратил внимание» на Larian. В конце-концов ролевая игра в мире Dungeons & Dragons смогла получить главные награды на престижных премиях.

Винке отметил, что Baldur’s Gate 3 разительно отличается от Starfield. Ролевая игра строилась на трёх столпах: кинематографичности, индивидуальности и погружении. Но Свен вспомнил, что есть и множество других игр от независимых разработчиков, которые пришлось менять дату выхода из-за релиза Baldur’s Gate 3 или оставаться в тени ролевой игры.

«Это отстой», — заявил Винке. Он вспомнил про «каскадный эффект», из-за которого пришлось перенести ролевой мюзикл Stray Gods: The Roleplaying Musical. Глава Larian принёс извинения перед разработчиками за доставленные неудобства. Также Свен пошутил, что студиям было бы легче, если бы они заранее знали даты выхода игр друг друга и получали немного «пространства для манёвра».

Самой студии Larian не нравится нынешняя ситуация в игровой индустрии. Свен думает, что командам разработчиков не нужно расти в численности, хотя он понимает, что у студий есть «законные причины» наращивать команды из-за растущих амбиций. Именно поэтому в Larian не будут делать множество игр в одно время, ведь это «убьёт» студию.

«Наша компания создана для того, чтобы сосредоточиться на нескольких играх, и это действительно так. Я думаю, что мы неспособны пойти дальше этого. Мы не знаем, как бы мы это сделали. Это превратило бы нас в нечто иное, чем мы есть сейчас, а мы не хотим этого делать. У нас есть амбиции создавать действительно хорошие RPG, и этого достаточно», — считает Свен.

Винке заявил, что успех Baldur’s Gate 3 не является краткосрочным. Игра вышла в августе 2023 года, но до сих пор обгоняет по ежедневному онлайну в Steam многие недавние новинки. В этом Свен благодарит сарафанное радио и обновления, которыми продолжает заниматься Larian. А ещё глава студии отметил, что такой успех заставил разработчиков повысить свои стандарты.

«Мы хотим улучшиться по сравнению с тем, чем мы были раньше. Было бы плохо, если бы мы на самом деле регрессировали. В то же время мы сняли давление с клапана, потому что сказали: "Хорошо, мы просто сделаем это по-своему, создадим то, что считаем хорошей игрой, мы просто сделаем это и посмотрим, какой это найдёт отклик», — поделился Винке.

Свен Винке не только разработчик, но и управленец целой студии. Он заявил, что одной из главных проблем в игровой индустрии является зависимость от квартальной прибыли. А ключевой проблемой Larian в настоящее время является масштабирование — из-за этого многие процессы в студии замедлились.