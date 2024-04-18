Мультсериал Netflix по Destiny 2 уже могли отменить

Журналист Forbes Пол Тасси рассказал в новом видео, что ожидать релиза мультсериала по Destiny 2 на Netflix уже практически бессмысленно.

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В прошлом автор был первым, кто поведал о существовании проекта, который, судя по всему, не доживёт до «финишной прямой». По словам Тасси, у авторов мультсериала не получилось собрать нужные детали воедино, а сам проект находился на стадии создания сценариев.

Кроме того, разработка шоу была запущена ещё до сделки между Bungie и Sony, которая могла вызвать проблемы для проекта. Вряд ли бы компании Sony хотелось видеть мультсериал по мотивам Destiny 2 на площадке конкурента в лице Netflix.

Sony к тому же владеет платформой Crunchyroll, где тоже выходят анимационные произведения. Поэтому теперь, если мультсериал и выйдет, его релиза (вероятно) стоит ожидать именно на этой платформе.

Многие фанаты расстроились появлению подобной информации, поскольку они рассчитывали увидеть свежее произведение по любимой вселенной. К тому же на Netflix уже выходили другие удачные анимационные работы по играм — «Аркейн» и Cyberpunk: Edgerunners.

Сами авторы Destiny 2 из Bungie заняты разработкой дополнения The Final Shape, релиз которого в прошлом перенесли с февраля до 4 июня.

Но зато грядущее дополнение, которое должно стать своеобразной кульминацией последних 10 лет истории игры, недавно получило свежий геймплейный трейлер.

Кроме того, несколько дней назад для игры выпустили обновление «К свету», где добавили свежее оружие, улучшения и другие разнообразные детали.