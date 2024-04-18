Авторы шутера Ready or Not подтвердили факт хакерской атаки

Ранее СМИ сообщили об утечке данных в студии Void Interactive, авторов шутера Ready Or Not — а теперь разработчики подтвердили факт хакерской атаки.

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В прошлом упоминалось, что злоумышленникам удалось похитить порядка 4 ТБ информации и около 2,1 млн файлов. Кроме того, в руках преступников оказался и исходный код шутера.

В компании Void отметили, что журналисты преувеличили масштабы взлома, а вся информация об игроках и сотрудниках не пострадала. Заодно они напомнили, что не собирают личные данные пользователей, поэтому фанатам не стоит беспокоиться.

По словам авторов, хакерам удалось сделать скриншоты какого-то крупного проекта и информации, связанной с фирмой, однако среди утёкших данных не было чего-то критического.

Правда, часть исходного кода игры преступники всё-таки «увели» — но инструменты разработчиков и другие подобные важные вещи остались на своих местах. Причиной взлома при этом назвали «уязвимости» в защите облачных сервисов TeamCity, которые использовались для управления разными сборками игры.

Сейчас разработчики заняты расследованием произошедшего инцидента.

Сам шутер Ready or Not про отряд спецназа покинул ранний доступ Steam в декабре прошлого года — сейчас у него «очень положительные» отзывы на платформе (почти 170 тысяч рецензий).

Кроме того, из утечки стало известно, что авторы готовят версию игры для консолей PlayStation и Xbox.