Геймеры подсчитали размер игровой карты в GTA 6

Игровой мир предстоящей Grand Theft Auto VI будет более чем в два раза больше, чем в GTA 5. Об этом сообщает портал WCCFTech со ссылкой на сообщество энтузиастов, воссоздающих карту игры.

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Согласно обновленной версии проекта GTA VI — Vice City & Leonida State Mapping Project, размер карты составит 125 кв. км., что в 2,55 раза больше, чем в Grand Theft Auto V. Размер карты в прошлой части, а именно суши, составлял 49,4 кв. км.

Известно, что действие GTA 6 развернется в Вайс-Сити, штате Леонида и других его окрестностях. В игре будет два главных героя — женщина Люсия и мужчина, которого, по слухам, зовут Джейсон. Их можно было видеть в анонсирующем трейлере. В нем они показаны как грабители и любовники, на что указывала одна из последних сцен.

Выход Grand Theft Auto VI запланирован в следующем году для консолей PlayStation 5 и Xbox Series. Вероятнее всего, версия для персональных компьютеров появится спустя еще один или полтора года, как это было с GTA 5 или Red Dead Redemption 2, другой культовой игрой Rockstar Games.