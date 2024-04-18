Авторы Star Wars Outlaws рассказали о системах репутации и розыска в игре

Разработчики Star Wars Outlaws рассказали о системе репутации в игре, которая влияет на отношение криминальных синдикатов к главной героине Кей Весс.

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В игре персонаж встретит четыре синдиката, каждый из которых обладает своим боссом — Джаббой Хаттом, Ки`Рой из «Багрового рассвета» (героиня Эмилии Кларк их фильма о Хане Соло), Королева Ашига (новый клан, который придумали для игры) и Гораком из Пайков.

Репутация и отношение к тому или иному синдикату будет меняться в зависимости от уровня взаимодействия с ними — можно брать у преступников разные задания и совершать в игре выборы, которые будут полезны для определённой организации.

Если у Кей будут хорошие отношения с каким-то синдикатом, то ей будет проще находиться на их территории. Героиня со временем получит доступ к новым задачам, лучшим условиям сделок, товарам, уникальным матчам в Сабакк, информации и слухам. Кроме того, откроют и дополнительную территорию на землях того или иного синдиката.

А если героиня столкнётся с врагами, то на помощь ей может придти её синдикат. Ведущий дизайнер систем Мэтью Делиль отметил, что все детали игры так или иначе связаны с концепцией репутации.

Иногда сама игра подталкивает героиню к выборам, которые нарушат баланс её репутации. В рамках доступного журналистам демо был момент, когда героиня находит компромат на одного из участников синдиката Пайков.

И она может передать эту информацию главе Пайков или отдать её Багрового рассвету. В одном или другом случае у неё улучшатся отношения с определённым синдикатом — выбирать будет сам игрок.

Репутацию можно испортить разными способами — зайти на запрещённую территорию, поднять лишнюю тревогу и тому подобное.

Кроме того, в игре есть уровни «розыска» со стороны Империи — чем больше правил нарушит героиня, тем выше будет её уровень розыска. За Кей откроют охоту штурмовики, а в крайнем случае Империя может призвать даже элитных противников.

Для решения проблем можно попытаться спрятаться, подкупить офицера Империи или принять участие в важном игровом событии.

Релиз Star Wars Outlaws намечен на 30 августа для PS5, Xbox Series и PC. Ранее игроки чрезвычайно возмутились тому, что уникальный квест с Джаббой Хаттом оказался «закрыт» за сезонным пропуском.

Ubisoft попыталась ответить на критику пользователей, но своим ответом лишь больше разозлила фанатов.