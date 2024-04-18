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Как RTX 4060 8 ГБ тянет игры в 2024 г.

В одном из выпусков на YouTube-канале EDWARD Gaming выяснили, какой производительности в среднем в 2024-м стоит ожидать от RTX 4060 8 ГБ.

Как RTX 4060 8 ГБ тянет игры в 2024
© Ferra.ru

COD Warzone 3 шла в 1080p с графикой Basic, FSR 3 Q FG. Средний FPS в ней находился на уровне 295 к/с.

В Counter-Strike 2 в 1080p с низкими настройками графики показатель средней производительности составил 375 к/с.

Игра Forza Horizon 5 тестировалась в 4К с пресетом Ultra. Средняя частота кадров в ней равнялась 60 к/с.

GTA V запускалась в 1440p с ультра-графикой, MSAA X2 & TXAA, Advanced Maxed. Средняя частота кадров в этой игре составляла 83 к/с.

Marvels SpiderMan Miles Morales шла в разрешении 1440p с графикой Very High. Средняя производительность в ней равнялась 105 к/с.

© EDWARD Gaming

С этими и другими результатами тестирования вы можете ознакомиться на видео ниже.

Выводы

В целом в играх средний FPS равнялся у i7-13700 с RTX 4060 около 118 к/с.

Характеристики сборки:

  • процессор Intel Core i7 13700 5.2GHz;
  • видеокарта MSI GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 Ventus X2;
  • оперативная память DDR5 32GB Corsair Vengeance PRO 6000Mhz 2X16GB;
  • матплата ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX;
  • NVME Samsung EVO 990 Pro 1TB;
  • HDD 8TB WD Purple WD82PURZ 256MB Cache;
  • NVME 2TB WD Green;
  • HDD 4TB WD Purple WD40PURZ 64MB Cache;
  • блок питания Corsair CV650 80 Plus Bronze;
  • операционная система Windows 11 Pro 22H2.
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