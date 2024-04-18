Из Steam-версии Ghostwire: Tokyo убрали Denuvo

Steam-версия сверхъестественного экшена Ghostwire: Tokyo избавилась от оков антипиратской защиты Denuvo. Соответствующую пометку можно увидеть на странице игры в SteamDB.

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Напомним, что появление Denuvo в Ghostwire: Tokyo стало неожиданным и не очень приятным сюрпризом для геймеров. Защиту добавили в игру вместе с выходом обновления Spiderʼs Thread в апреле 2023 года. При этом релиз самой Ghostwire: Tokyo состоялся ещё в 2022 году, поэтому такой ход со стороны издателя и разработчиков многим показался странным.

Ghostwire: Tokyo доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Её аудитория превысила 6 млн игроков.