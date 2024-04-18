В сеть утек тизер сиквела Kingdom Come: Deliverance

Полноценный анонс сиквела Kingdom Come: Deliverance ожидается сегодня вечером, но по сети уже гуляет короткий тизер игры, раскрывающий окно релиза и список платформ. Автором утечки оказался портал IGN.

© Warhorse

Упомянутый ролик можно посмотреть по ссылке. Он подтверждает, что Warhorse действительно готовит Kingdom Come: Deliverance 2 и планирует релиз в этом году на PC, PS5 и Xbox Series. Напомним, ранее о первом трейлере игры также рассказывали некоторые журналисты.

Оригинальное средневековое приключение Kingdom Come: Deliverance вышло в 2018 году. Её тираж превысил 6 млн копий.