Blizzard поделилась мечтой о World of Warcraft и порадовала арахнофобов

Blizzard поделилась мечтой о World of Warcraft на Xbox и порадовала арахнофобов
Blizzard всё ещё мечтает когда-нибудь выпустить World of Warcraft на консолях Xbox.
Это подтвердила исполнительный продюсер франшизы Холли Лонгдейл, подчеркнув, что возможность пока не обсуждается. Сейчас Blizzard сосредоточена на том, чтобы соответствовать ожиданиям своих фанатов и заданной планке нового контента.
Напомним, что в этом году ожидается релиз World of Warcraft: The War Within. В сети уже можно найти превью альфа-версии дополнения с показом геймплея.
Blizzard также подтвердила, что The War Within получит специальный «фильтр» для арахнофобов. С его помощью можно будет изменить внешний вид представителей расы нерубов, превратив древних людей-пауков в людей-крабов.