Virtus.pro купили Электроника более чем за $ 1,5 млн

Авторитетный инсайдер и аналитик по Counter-Strike 2 Алексей OverDrive Бирюков оценил стоимость перехода electroNic из Cloud9 в Virtus.pro.

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По информации специалиста, цена трансфера Дениса Шарипова составила более $ 1,5 млн. Сколько именно «мишки» заплатили C9 за российского рифлера, не сообщается.

Ранее руководитель Virtus.pro Николай Петросян отмечал, что столь громким трансфером клуб хочет показать уровень своих амбиций.

«Приход звёздных игроков всегда вызывает воодушевление в клубе и среди его болельщиков. Денис — хорошо известная фигура в мировом киберспорте с внушительным списком значимых трофеев и исключительным мастерством».

15 апреля Электроник заменил в основном составе Virtus.pro Николая mir Битюкова. Кто займёт его место в Cloud9, пока не сообщается.