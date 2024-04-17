OG выступит на LAN-турнире в Монголии по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 100 тыс.

Монгольская ассоциация киберспорта анонсировала турнир MESA Nomadic Masters Spring 2024 по Counter-Strike 2, который пройдёт в Улан-Баторе с 28 мая по 2 июня в LAN-формате. Призовой фонд турнира составит $ 100 тыс.

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Как сообщается в анонсе, призовой фонд разыграют 8 коллективов. На текущий момент приглашения на турнир уже приняли такие команды, как OG, The MongolZ и Lynn Vision Gaming. Остальные участники станут известны позже — это 2 приглашённых состава из Европы, 1 ростер из Азии и 2 победителя монгольских отборочных.

Финальные игры MESA Nomadic Masters Spring 2024 пройдут на стадионе Steppe Arena, который расположен в Улан-Баторе, столице Монголии. Формат турнира представляет из себя сетку Double-Elimination.