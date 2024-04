Раскрыты системные требования экшена No Rest for the Wicked от авторов Ori

Разработчики хардкорного экшена No Rest for the Wicked из Moon Studios раскрыли системные требования игры. Судя по ним, для запуска тайтла геймерам хватит компьютера с процессором Intel Core i5-8400 и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 970.

Если некоторые из пунктов показались вам завышенными, то авторы предупредили, что на практике экшен не такой требовательный. Данные системки были сформированы на основе более раннего билда игры.

Минимальные системные требования (разрешение 1080p и 30 кадров в секунду)

ОС: Windows 10 (64-битная)

Процессор: AMD Ryzen 5 2600 или Intel Core i5-8400

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX Vega 56

Оперативная память: 16 ГБ

Место на диске: 35 ГБ (желателен SSD)

Рекомендуемые системные требования (разрешение 1080p и 60 кадров в секунду)

ОС: Windows 10/11 (64-битная)

Процессор: AMD Ryzen 7 5800X3D или Intel Core i5-12600K

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti или AMD Radeon RX 6800 XT

Оперативная память: 16 ГБ

Место на диске: 35 ГБ (желателен SSD)

Выход No Rest for the Wicked в раннем доступе состоится уже 18 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series. Также тайтл поддерживает русский язык.