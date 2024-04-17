Царьпанковое приключение Indika выйдет на PC почти на неделю раньше

Издательство 11 bit studios и студия Odd Meter объявили о своём решении перенести релиз психологического приключения Indika на РС. Игра выйдет не 8 мая, как планировалось ранее, а на шесть дней раньше: 2 мая.

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Консольный релиз Indika состоится в мае, но может быть несколько отложен. Пока что разработчики не назвали новые сроки выхода игры на PlayStation 5 и Xbox Series. Они также не сообщили о причинах переноса РС-релиза.

Как мы помним, игра отправит нас в альтернативную Россию конца XIX в. Нам предстоит помочь молодой монахине с поисками себя, и напарником в этой миссии станет сам дьявол. Подробнее об игре можно узнать из нашего предварительного обзора.