В хорроре The Outlast Trials началось событие Toxic Shock с новыми наградами

Многопользовательский хоррор The Outlast Trials получил свежее обновление. Одной из его главных новинок стало временное событие «Токсичный шок» (Toxic Shock), которое продлится до 7 мая. В его честь был показан трейлер, где можно увидеть жуткие кадры игрового процесса и новые косметические предметы.

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В событии предстоит перемещаться по локациям, которые со временем заполняются токсичным газом. Игрокам нужно не только выжить, но и собрать разбросанные улики. За это положены эксклюзивные косметические награды, а дополнительные призы можно получить за сбор одурманенных крыс для их последующего анализа.

Но на этом обновление не заканчивается. Разработчики упростили доступ к «Программе Х». Не обошлось без исправления ошибок и багов — знакомиться с полным списком изменений можно на странице игры. А уже 7 мая всех игроков хоррора будут ждать новые МК-испытания. В одном из них, например, предстоит саботировать работу на фабрике.

Сама The Outlast Trials вышла из раннего доступа в начале марта и появилась на консолях. За прошедшее время персонажи игроков погибли несколько десятков миллионов раз, а разработчики поделились планами на будущее.