К созданию сиквела Cyberpunk 2077 вернулось много разработчиков оригинала

Павел Саско, квест-директор Cyberpunk 2077, дал развёрнутое интервью. В нём он поделился некоторыми деталями о будущих играх CD Projekt RED, включая нового «Ведьмака» под кодовым названием The Witcher: Polaris.

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Над ней ведётся «интенсивная» работа, причём часть разработчиков в своё время трудилась над Cyberpunk 2077. В свою очередь сиквел Cyberpunk 2077 пока находится на «довольно ранней стадии». Небольшая команда состоит из разработчиков из Польши, Бостона и Ванкувера. При этом большинство из них также приложило руку к первой части или дополнению Phantom Liberty — это должно сохранить «ДНК» оригинала и в сиквеле.

Сам Саско не раскрывает деталей будущих игр, но заинтересован в том, чтобы у игроков было больше свободы и выборов в духе Phantom Liberty — этого не хватало в основной кампании Cyberpunk 2077. Последствия выборов Павел назвал «вершиной ролевых игр» и отметил важность тщательной проработки. Всё дело в том, что большинство пользователей проходит игры лишь единожды.

Каноничность событий в Cyberpunk 2077 Саско считает «интересным разговором». Ясно то, что в сиквеле CD Projekt RED не хочет обесценивать выборы игроков оригинала — пользователи получили собственную историю в зависимости от собственного выбора и отношения к персонажам.

Также квест-директор затронул тему создания заданий. Для Phantom Liberty разработчики применили уникальную систему — каждому квесту давали собственный «жанр» (например, хоррор), а ключевые события заданий имели собственные внутренние названия. Такого гибкого подхода авторы собираются придерживаться в дальнейших проектах.

Напомним, что бостонская студия CD Projekt RED сосредоточена на Project Orion. Узнать некоторые детали об игре помогли вакансии студии. Что касается сюжета, то над историей будут работать сценаристы Control и Star Wars: The Old Republic.