Take-Two Interactive сократит штат и отменит ряд игр

Take-Two Interactive Software объявила о сокращении около 5% своей рабочей силы, что составит примерно 600 сотрудников.

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Кроме того, компания отменит несколько проектов, находящихся в разработке. Их названия не раскрываются, но уточняется, что шаг связан с реализацией плана по сокращению расходов. Таким образом, Take-Two Interactive надеется сэкономить более 165 млн долларов в год.

Напомним, что под крылом Take-Two Interactive Software находятся в числе прочих 2K, Private Division и Rockstar Games. Последняя в настоящее время трудится над GTA 6, релиз которой ожидается в 2025 году. А ещё недавно стало известно о покупке Take-Two компании Gearbox Entertainment, известной по серии Borderlands.