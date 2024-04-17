Hasbro обсудила работу над «продолжением» Baldur's Gate 3 без Larian

Компания Hasbro, владелица Wizards of the Coast и прав на Dungeons & Dragons, действительно хочет сделать ещё одну игру серии Baldurʼs Gate после Baldur’s Gate III. Но, похоже, что до неё ещё очень далеко.

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В настоящее время Hasbro изучает идеи для нового проекта и варианты потенциальных разработчиков. Компания не хочет торопиться в поиске, так как относится к своему портфолио очень серьёзно. При этом она надеется, что в этот раз промежуток между играми серии не растянется на 25 лет (грубо говоря), как было в случае с Baldurʼs Gate 2 и Baldurʼs Gate 3.

Кроме того, в Hasbro отметили, что «все любимые персонажи фанатов из BG3 потенциально могут появиться в будущих проектах». Но говорить о чём-то конкретном, опять же, пока рано. На следующие пять лет Hasbro запланировала релизы других игр во вселенной DnD и не только, которые «охватят все жанры и все платформы».

Напомним, что и Baldurʼs Gate 3, и её персонажи принадлежат Wizards of the Coast. Несмотря на оглушающий успех триквела, его создатели из Larian решили заняться чем-то новым. При этом ранее Hasbro открыто выражала желание продолжать сотрудничество с Larian, что неудивительно, ведь выручка с Baldurʼs Gate 3 составила около 90 млн долларов.

А мы напомним, что недавно Baldurʼs Gate 3 стала главным триумфатором престижной премии BAFTA Game Awards 2024. Тем временем фанаты нашли в игре возможного вырезанного компаньона.