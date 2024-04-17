Rockstar могла работать над документальным фильмом о создании GTA 5

Недавно Стив Огг, Нед Люк и Шон Фонтено, которые играли центральных героев Grand Theft Auto V, приняли участие в общем стриме и раскрыли пару интересных деталей о производстве блокбастера Rockstar.

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В частности, Нед Люк (который играл Майкла) рассказал, что весь процесс работы над игрой постоянно снимал оператор. А Огг (Тревор) добавил, что за «закрытыми дверьми» команда участвовала в каких-то «глупых испытаниях», когда у них были перерывы.

При этом Люка чрезвычайно удивило, что компания ничего не сделала с отснятым материалом о создании боевика, поскольку актёр считает, что там были замечательные кадры.

Огг в ответ предположил, что студия могла заниматься работой над документальным фильмом о создании GTA5, но по каким-то причинам (видимо) отказалась от подобной идеи

В процессе диалога артисты упомянули и некие сцены, связанные с сюжетной линией Тревора, который мог работать под прикрытием — но работу над этой историей тоже (по непонятным причинам) приостановили.

Возможно, что речь идёт о сюжетном дополнении для игры, данные о котором нашли в файлах GTA 5 в прошлом году. Тогда упоминалось, что некоторые детали DLC были переработаны для Grand Theft Auto Online.

Сейчас сама Rockstar занимается созданием Grand Theft Auto VI, релиз которой намечен на 2025 год для PlayStation 5 и Xbox Series.

Ранее в сети появилась информация о том, что производство игры отстаёт от графика, однако инсайдеры и журналисты позже опровергли эти заявления. Недавно, кстати, трейлер GTA 6 воссоздали в реальной жизни.