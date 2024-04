Автор Deus Ex рассказал о своей новой игре Thick as Thieves

Создатель Deus Ex Уоррен Спектор рассказал о новой игре Thick as Thieves, над которой он работает со студией Otherside Entertainment.

Свежий проект представляет иммерсивный мультиплеерный симулятор воров с элементами игры-сервиса, где пользователям нужно будет соревноваться с другими игроками в грабеже внутри фэнтези-вселенной.

Пользователи будут добывать разные сокровища и переносить их на базу — но параллельно другие игроки попытаются забрать добычу в свои руки. Сама игра концептуально немного напоминает о Thief: The Dark Project.

Создатели новинки хотят передать ощущение, похожее на процесс игры в Dungeons & Dragons, когда на развитие истории длинной сюжетной кампании влияют сами игроки. К примеру, «мастер игры» может создать задачи для пользователей, расставить на уровне NPC и врагов, но игроки будут сами выбирать методы взаимодействия с последними.

Поэтому в новинке появится своеобразная «иммерсивная система поведения», когда NPC будут реагировать на разные действия пользователей. Можно попытаться подкупить стражника, узнать от персонажей информацию и тому подобное. При этом поиск деталей станет важным элементом, так как полученная информация поможет выполнять задания.

Подобное взаимодействие будет актуально и для игроков — можно игнорировать соперников, грабить их, вступать в союзы, предавать их и тому подобное.

При этом студия уверена в модели «игры-сервиса», хотя последние представители этого направления испытывают разные проблемы на рынке. Otherside Entertainment планирует выпустить игру с парой доступных районов фэнтези-города, а затем добавлять их после релиза — в теории можно будет добавить и другие города.

Возможно, что у игры появятся и новые персонажи-воры, которые откроют дополнительные механики и стили прохождения. При этом у каждого вора есть какая-то своя история в этом мире.

Выпускать обновления планируют примерно каждые три месяца, причём игроки сразу увидят ценность подобных предложений.

Точной даты релиза и платформ у Thick as Thieves пока что нет — кроме того, компания ещё работает над другим иммерсивным мультиплеерным приключением, Argos: Riders on the Storm.