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Helldivers 2 вернулась в топ-10 чарта Великобритании

На прошлой неделе Helldivers 2 вылетела из топ-10 британского чарта, а лидером стала EA Sports FC 24, вторую строчку заняла Hogwarts Legacy.

Helldivers 2 вернулась в топ-10 чарта Великобритании
© Чемпионат.com

В свежем чарте ситуация немного изменилась: кооперативный шутер Arrowhead занял восьмое место. Лидирующую строчку вновь заняла EA Sports FC 24, второе место забрала Hogwarts Legacy, на третьей строчке — Mario Kart 8 Deluxe, а на четвёртой — Mortal Kombat 11 Ultimate. Также в чарте есть Princess Peach: Showtime!, Elden Ring, Super Mario Bros. Wonder и другие тайтлы.

  1. EA Sports FC 24.
  2. Hogwarts Legacy.
  3. Mario Kart 8 Deluxe.
  4. Mortal Kombat 11 Ultimate.
  5. Princess Peach: Showtime!
  6. Elden Ring.
  7. Super Mario Bros. Wonder.
  8. Helldivers 2.
  9. Minecraft (Nintendo Switch).
  10. Nintendo Switch Sports.
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