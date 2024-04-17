Helldivers 2 вернулась в топ-10 чарта Великобритании
На прошлой неделе Helldivers 2 вылетела из топ-10 британского чарта, а лидером стала EA Sports FC 24, вторую строчку заняла Hogwarts Legacy.
В свежем чарте ситуация немного изменилась: кооперативный шутер Arrowhead занял восьмое место. Лидирующую строчку вновь заняла EA Sports FC 24, второе место забрала Hogwarts Legacy, на третьей строчке — Mario Kart 8 Deluxe, а на четвёртой — Mortal Kombat 11 Ultimate. Также в чарте есть Princess Peach: Showtime!, Elden Ring, Super Mario Bros. Wonder и другие тайтлы.
- EA Sports FC 24.
- Hogwarts Legacy.
- Mario Kart 8 Deluxe.
- Mortal Kombat 11 Ultimate.
- Princess Peach: Showtime!
- Elden Ring.
- Super Mario Bros. Wonder.
- Helldivers 2.
- Minecraft (Nintendo Switch).
- Nintendo Switch Sports.
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