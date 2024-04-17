К Genshin Impact выпустили анимационную короткометражку про Арлекино

HoYoverse (miHoYo) представила анимационный ролик по Genshin Impact под названием «Горящая в золе песнь».

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Короткометражку, как было понятно по вчерашнему тизеру, посвятили Арлекино — её детству и становлению в качестве одного из Предвестников Фатуи.

«Говорят, взрослеть значит постепенно освобождаться от оков. Судьба установила для нас жестокие правила, сделав дни чернее ночи, а будущее — отголосками сладких снов. Поэтому мы, стоя клинком к клинку, хороним последние лучи заката и приветствуем восходящее солнце. А потом, когда клетка будет разбита… Пусть ласковое пламя сожжёт нераспустившиеся цветы, пусть раздастся горящая в золе песнь».

Напомним, что Арлекино (Пиро) войдёт в состав обновления «Два мира пылают, гаснет алая ночь», которое выйдет 24 апреля. Героиня станет первым играбельным персонажем с механикой «Долг жизни».