В коде Fortnite нашли упоминание просмотра TikTok прямо внутри игры

Известный датамайнер HYPEX обнаружил в коде Fortnite упоминание обновленной функции «Картинка в картинке», которая позволит не только переключать видео, ставить лайки и дизлайки, отправлять жалобы, но и, скорее всего, смотреть TikTok.

© Ferra.ru

Данная функция уже существует в Fortnite с 2019 года, однако она позволяла лишь смотреть трансляции чемпионатов мира.

Обновленная же версия будет более функциональной, напоминая встроенный браузер. Стоит отметить, что многие платформы уже поддерживают функцию «Картинка в картинке», поэтому ее прямое внедрение в Fortnite может показаться странным.

Вероятно, данная функция будет особенно актуальна для «творческих карт», где игроки могут не отвлекаться от игрового процесса, а в остальных режимах, где важна концентрация, она может оказаться бесполезной.

Помимо TikTok, в обновленной «Картинке в картинке» могут быть интегрированы и другие сервисы, однако точная информация пока отсутствует.