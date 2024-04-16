Создана портативная Sony PlayStation

Энтузиаст и автор YouTube-канала Mackie Kannard-Smith представил портативную версию оригинальной игровой приставки Sony PlayStation, которая выходила с 1994 года. Принцип работы консоли он показал в одном из своих роликов.

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Блогер прозвал сделанное им устройство PS Hanami. Это портативная консоль, в основе которой лежит оригинальная материнская плата от PlayStation, сложенная пополам. Однако вместо привычных для консоли 90-х CD-дисков тут используется эмулятор Xstation, с помощью которого можно запускать образы игр с SD-карты.

По словам Mackie Kannard-Smith, от одного заряда приставка работает около 2,5 часов.

Энтузиаст смог разместить внутри портативной консоли вибромоторчик, однако для управления используются встроенный геймпад без стиков L3 и R3, что в свою очередь может вызвать проблемы во время прохождения некоторых игр. Тем не менее на старте оригинальная приставка продавалась с контроллером без аналоговых стиков, а для управления в этом поколении в основном использовалась крестовина.

Среди недостатков приставки энтузиаст отмечает отсутствие функции регулировки громкости, а также отсутствие системы охлаждения, из-за чего портативная PlayStation может ощутимо нагреваться во время использования.