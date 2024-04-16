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1C Game Studios и театр Ермоловой создадут игру «Война Миров: Сибирь»

Актеры Московского драматического театра им М.Н. Ермоловой примут участие в создании игры 1C Game Studios. Соответствующий пресс-релиз попал в распоряжение «Ленты.ру».

1C Game Studios и театр Ермоловой создадут игру «Война Миров: Сибирь»
© Lenta.ru

Отечественная студия и театр объявили о сотрудничестве в рамках работы над игрой «Война Миров: Сибирь». По словам представителей проекта, актеры будут не только озвучивать персонажей, но и примут непосредственное участие в разработке. Их оцифрованные изображения будут использованы для создания игровых персонажей, их лиц и движений. В 1C Game Studios отметили, что подобное произойдет впервые в истории российской игровой индустрии.

«Театр умеет создавать неповторимую атмосферу и погружать в нее зрителя. Она стирает грань между искусством и реальностью», — заявил директор 1C Game Studios Альберт Жильцов. «Театр в меньшей степени, чем другие виды искусства, зависит от технологий. Но он открыт поискам и экспериментам, необходимо пробовать использовать в своей работе то, что придумывают умные талантливые люди», — отреагировал на участие в проекте художественный руководитель театра Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков.

«Война Миров: Сибирь» — приключенческая экшен-игра, вдохновленная фантастическим романом Герберта Уэллса. По ее сюжету, в 1896 году в альтернативной реальности Земля подверглась вторжению марсиан. В игре несколько героев, спасая свои жизни, бегут из Петрограда на восток.

4 апреля на платформе VK Play состоялся релиз игры «Смута» от российских разработчиков. Стоимость игры, вышедшей эксклюзивно на VK Play, составила 2015 рублей.

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