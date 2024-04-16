Создатель NieR: Automata впечатлился экшеном Stellar Blade

Ким Хён Тэ, генеральный директор студии Shift Up, и создатель NieR: Automata Йоко Таро встретились для того, чтобы обсудить грядущий релиз Stellar Blade. Разработчики прониклись взаимным уважением и заявили о своей схожести как творцов видеоигр.

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Ким рассказал, что NieR: Automata стала источником вдохновения для множество элементов Stellar Blade: сильная героиня, опустошённый мир, качественный сюжет. Сам Хён Тэ считает, что грядущая игра Shift Up не сможет повторить успех Automata по части сценария. Однако Йоко Таро заявил, что сама по себе Stellar Blade получилась намного лучше, чем NieR: Automata.

Он обосновал своё мнение тем, что графика в Stellar Blade соответствует актуальному поколению консолей, а дизайн персонажей выполнен в «потрясающей» стилистике. Также Таро отметил персонажей мужского и женского полов, которые выделяются среди других игр и имеют почерк Ким Хён Тэ.

Сам Ким отметил, что среди источников вдохновения выступала не только NieR: Automata, но и манга, аниме и игры 1980-х и 1990-х годов. Ким назвал Stellar Blade «кульминацией» той культуры и её современным переосмыслением. Разработчик считает, что во время игры люди смогут испытать ностальгию по былым временам.

Говоря о разнице Stellar Blade и NieR: Automata, Йоко Таро отметил, что грядущая новинка получилась гораздо сложнее. Дело в том, что многие фанаты игр Square Enix предпочитают ролевые игры, нежели зубодробительные экшены. Именно поэтому Таро сосредоточился на сюжетной составляющей приключений андроида 2B.

Но Ким обратил внимание, что в Stellar Blade разработчики сделали несколько уровней сложности, которые подойдут разным категориям игроков. Можно будет просто насладиться сюжетом, либо повысить уровень сложности и принять боевые испытания.

Напомним, что Stellar Blade ушла на золото и выйдет 26 апреля только на PlayStation 5. Недавно журналисты показали эксклюзивные кадры игрового процесса, а разработчики обсудили продолжительность прохождения.