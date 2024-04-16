Фанат Fallout подсчитал «уровень» Люси из сериала по правилам игры

В этом месяце состоялась премьера сериала Fallout, который заслужил хвалебные отзывы. Очевидно, что солидную часть аудитории составили фанаты игр серии, один из которых решил подсчитать, какой «уровень» прокачки главная героиня Люси получила в ходе своих похождений.

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За основу была взята механика игр Bethesda: в бою персонаж получает больше опыта, чем при прохождении заданий — именно это повлияет на скорость повышения «уровня» Люси. Для героини это можно назвать минусом, ведь за весь сериал она сражается не так часто.

Одним из самых важных с точки зрения получения «опыта» стал четвёртый эпизод сериала Fallout. В нём Люси оказывается в лаборатории по извлечению органов, где ей пришлось отбиться от Мистера Помощника и сразиться с монстром, выпущенным из холодильной камеры. В этой схватке Люси не только выжила, но и получила пистолет прямиком из Fallout 4.

Этот эпизод стал своего рода «созданием» Люси как персонажа: она продемонстрировала боевую подготовку из первой серии, но осталась верна своим моральным принципам, оказав помощь гулю. В итоге фанат пришёл к выводу, что к финалу Люси оказалась на восьмом уровне прокачки. За весь сезон она заработала около 4000-5000 очков опыта, а также набрала примерно 1000 опыта за выполнение основных «квестов».