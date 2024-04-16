Фанаты Xbox затравили журналиста и вынудили его удалиться из соцсетей

Журналист Крис Дринг из gamesindustry.biz был вынужден покинуть социальные сети из-за травли и угроз со стороны фанатов Xbox.

Причина проста: он выпустил материал о данных продаж Xbox Series X/S в Великобритании и Европе, которые, к сожалению для фанатов, оказались не такими радужными, как хотелось бы.

Многие геймеры Xbox не оценили честности Дринга и обрушили на него поток оскорблений и угроз. Они посчитали, что публикация негативных данных о продажах может навредить имиджу Xbox.

Об этой истории рассказал аналитик компании Circana Мэт Пискателла, который отметил, что Дринг был одним из немногих, кто публиковал в Twitter достоверные данные о продажах Xbox.

«Каково это — публиковать данные о продажах в Twitter в наши дни? Крис Дринг покинул Twitter из-за агрессивных нападок на него, а он был одним из немногих, кто публиковал здесь реальные данные», — написал Пискателла.

Он также добавил, что фанаты Xbox, травящие Дринга, не одиноки. Вместе с Дрингом под прицел попали и другие аналитики, публикующие неутешительные данные о продажах Xbox.