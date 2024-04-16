Ответ Ubisoft на критику Star Wars Outlaws еще больше взбесил игроков

Ubisoft прокомментировала недавние жалобы игроков относительно Star Wars Outlaws, связанные с уникальной миссией Джаббы Хатта, которую можно открыть только при покупке сезонного пропуска.

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В рамках миссии главной героине Кей нужно будет выполнить задание для Джаббы, поскольку у её напарника-дроида ND-5 оказывается открыт долг перед криминальным боссом. При этом сезонный пропуск можно получить только в расширенных изданиях, стоимость которых стартует от 110 долларов — или при оформлении подписки Ubisoft+ Premium.

В Ubisoft пояснили, что игроки встретят Джаббу и его синдикат и при обычном прохождении приключения (подобное сообщалось и ранее, но авторы, видимо, решили ещё раз об этом напомнить):

Чтобы прояснить ситуацию — Джабба Хатт и его картель Хаттов будет одним из главных синдикатов в Star Wars Outlaws, и с ним встретятся все покупатели игры, вне зависимости от издания.

Правда, ответ компании особо игроков не успокоил — некоторые посчитали, что Ubisoft попросту уклоняется от настоящих претензий, которые связаны с «блокировкой» частей игры дополнительными платными опциями. Кроме того, сильное возмущение у пользователей продолжает вызвать огромный ценник расширенных изданий.

Отдельные игроки в ответ напомнили Ubisoft о политике студии Larian в связи с Baldur’s Gate III, где на релизе появлялось специальное пояснение, что в игре не будет микротранзакций и других подобных элементов. Фанаты посоветовали авторам новой игры по «Звёздным войнам» ориентироваться на подобные принципы.

Релиз Star Wars Outlaws состоится 30 августа на PC, PS5 и Xbox Series — у игры не будет классических «вышек» Ubisoft, но зато в ней появятся русские субтитры.