Инсайдер намекнул на скорый анонс, связанный с Mafia

Инсайдер под ником Kurakasis намекнул, что скоро фанатов серии Mafia может ждать некий анонс от Take-Two, связанный с франшизой.

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Он отметил, что ему сложно определить точные временные рамки анонса, но в прошлом автор узнал о свежем трейлере Judas Кена Левина за 3-4 недели до того, как его представили публике. Возможно, что в данном случае стоит ожидать похожих результатов. Может быть анонс представят на грядущем мероприятии Summer Game Fest 2024, но это лишь теория — оно пройдёт уже 7 июня.

Дополнительных деталей инсайдер не уточнил, но речь наверняка идёт об официальном анонсе Mafia IV, информация о разработке которой ходит в сети довольно долго.

Ранее СМИ сообщали, что новинка может стать приквелом основной трилогии. Кроме того, благодаря описанию вакансий студии Hangar 13 фанаты выяснили, что в игре могут добавить сельскую местность, стелс-элементы и мультиплеер. В сетях обнаружили даже намёки на то, что команда авторов занимается и пятой частью серии.

Ожидается, что новая игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5, однако дополнительных технических деталей по новинке пока что нет.

Последним релизом франшизы на сегодняшний день остаётся Mafia: Definitive Edition, ремейк оригинальной Mafia с обновлённым визуалом и дополнительными деталями истории — игра вышла для PS4, Xbox One и PC в 2020 году.

Ремейк понравился критикам и превзошёл ожидания Take-Two, а вот создатель первой игры Даниэль Вавра оценил не все изменения своего детища.