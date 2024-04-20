Как продлить время автономной работы DualSense на PlayStation 5

Контроллер Sony DualSense обладает большим набором приятных функций, но стоит помнить о том, что адаптивные триггеры и продвинутая вибрация активно расходуют батарею геймпада. Портал howtogeek.com рассказал, как можно повысить автономность DualSense.

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На сколько должно хватать батареи DualSense

Автономность DualSense по большей части зависит от того, в какие игры вы предпочитаете играть, и модели контроллера. DualSense новейшего образца, по словам производителя, предполагает до 12 часов работы в беспроводном режиме, однако оригинальный геймпад предлагал от шести до восьми.

Помимо этого, расход батареи может варьироваться в зависимости от того, как интенсивно те или иные игры используют разные функции контроллера. По отзывам пользователей, иногда вибрация и адаптивные триггеры значительно сокращают автономность DualSense.

Отключите опциональные функции

Откройте настройки PlayStation 5.

Перейдите в меню «Аксессуары» — «Контроллер (любой)».

Поменяйте параметры силы вибрации, интенсивности эффекта триггера, яркости индикаторов.

Заглушите встроенный микрофон и перейдите на беспроводные наушники

Микрофон DualSense включается автоматически и постоянно расходует заряд батареи, даже если вы не пользуетесь им. К счастью, микрофон можно выключить, нажав на маленькую белую кнопку между аналоговыми стиками. Но вы также можете отключить его перманентно — просто перейдите в меню «Микрофон» в настройках звука PlayStation 5.

Если вы предпочитаете играть с наушниками, то подключение гарнитуры к контроллеру дополнительно расходует батарею. Чтобы избежать лишней траты аккумулятора, попробуйте перейти на беспроводную гарнитуру.

Настройте таймер автоматического выключения

Иногда в процессе игры приходится взять перерыв. Чтобы контроллер не расходовал заряд впустую, на PlayStation 5 можно настроить автоматическое отключение геймпада по таймеру. Перейдите в меню «Энергосбережение» в настройках системы и активируйте опцию «Задать время до отключения контроллеров». Таймер можно поставить на 10, 30 и 60 минут, или выключить его.

Постарайтесь не разряжать контроллер полностью

Не стоит регулярно разряжать DualSense до нуля: так вы быстрее исчерпаете зарядки-подзарядки, на которые рассчитан внутренний аккумулятор. Рекомендуется подключать геймпад к зарядке, когда система предупреждает о низком запасе энергии — обычно уведомление появляется на экране за 10-15 минут до того, как контроллер отключится.