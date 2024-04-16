Valve запустила фестиваль шутеров от первого лица в Steam

В Steam проходит очередной фестиваль с выгодными скидками и демоверсиями, а также обновлением магазина предметов за очки.

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В этот раз тематическим фокусом события стали шутеры с видом от первого лица — от тактических перестрелок и командных сражений до игр про разные виды охоты.

Фестиваль продлится до 22 апреля (20:00 МСК), а самые горячие предложения можно найти на специальной странице. Вот некоторые из них:

RoboCop: Rogue City — 1019 рублей (скидка 40%);

Black Mesa — 142 рубля (скидка 80%);

Ready or Not — 1072 руб (скидка 33%);

Rust — 737 руб (скидка 33%);

Hunt: Showdown — 472 рубля (скидка 65%);

Deep Rock Galactic — 263 руб (скидка 67%);

High On Life — 813 рублей (скидка 25%);

Six Days in Fallujah — 975 руб (скидка 25%);

Warhammer 40,000: Darktide — 1649 рублей (скидка 40%);

Ace Combat 7: Skies Unknown — 619 руб (скидка 80%);

Crysis Remastered Trilogy — 452 рубля (скидка 75%).

Напомним, что после фестиваля шутеров от первого лица в Steam пройдут фестивали фермерства (с 29 апреля) и бесконечной реиграбельности (с 13 мая). А в июне игроков ждёт старт традиционной летней распродажи.