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Valve запустила фестиваль шутеров от первого лица в Steam

В Steam проходит очередной фестиваль с выгодными скидками и демоверсиями, а также обновлением магазина предметов за очки.

Valve запустила фестиваль шутеров от первого лица в Steam
© Valve

В этот раз тематическим фокусом события стали шутеры с видом от первого лица — от тактических перестрелок и командных сражений до игр про разные виды охоты.

Фестиваль продлится до 22 апреля (20:00 МСК), а самые горячие предложения можно найти на специальной странице. Вот некоторые из них:

  • RoboCop: Rogue City — 1019 рублей (скидка 40%);
  • Black Mesa — 142 рубля (скидка 80%);
  • Ready or Not — 1072 руб (скидка 33%);
  • Rust — 737 руб (скидка 33%);
  • Hunt: Showdown — 472 рубля (скидка 65%);
  • Deep Rock Galactic — 263 руб (скидка 67%);
  • High On Life — 813 рублей (скидка 25%);
  • Six Days in Fallujah — 975 руб (скидка 25%);
  • Warhammer 40,000: Darktide — 1649 рублей (скидка 40%);
  • Ace Combat 7: Skies Unknown — 619 руб (скидка 80%);
  • Crysis Remastered Trilogy — 452 рубля (скидка 75%).

Напомним, что после фестиваля шутеров от первого лица в Steam пройдут фестивали фермерства (с 29 апреля) и бесконечной реиграбельности (с 13 мая). А в июне игроков ждёт старт традиционной летней распродажи.