Россияне раскрыли свои предпочтения в видеоиграх

Российский бренд-производитель игровой периферии GMNG и «Ситилинк» провели совместное исследование и выяснили, что большинство россиян предпочитают играть в игры на ПК.

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Около 60% опрошенных предпочитают играть на ПК, в то время как менее четверти используют для гейминга ультрабуки или офисные ноутбуки, а 18% — игровые ноутбуки. Консоли в данном исследовании не рассматривались.

Примерно 58% респондентов предпочитают играть в выходные, а остальные выбирают для гейминга будни. При этом почти половина опрошенных — 47% — играют меньше одного часа в день, тогда как 39% выделяют на игры до 4 часов.

По результатам опроса удалось выяснить, что для большинства гейминг — личное увлечение: 75% играют в одиночку, 13% — онлайн, и всего 12% играют с друзьями и родными.