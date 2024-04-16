Миллионы геймеров пришли на помощь ученым в изучении бактерий

Канадские микробиологи из Университета Макгилла привлекли 4,5 млн любителей видеоигр со всего мира для участия в настоящем научном эксперименте. Геймеры помогли специалистам проанализировать ДНК бактерий, живущих в кишечнике человека. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Biotechnology (NatBiotech).

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Игроки способствовали изучению эволюции ДНК кишечных микробов с помощью мини-игры, включенной в популярный боевик с ролевыми элементами Borderlands 3 компании Gearbox Entertainment.

Выстраивая ряды плиток, представляющие собой генетические строительные блоки различных микробов, люди смогли взяться за задачи, которые пока не могут решить даже лучшие существующие компьютерные алгоритмы.

Геймеры не только улучшили результаты, полученные с помощью существующих программ для анализа последовательности генов микроорганизмов.

«За полдня игроки в Borderlands Science собрали в пять раз больше данных о последовательностях микробной ДНК, чем наша предыдущая игра Phylo собрала за 10 лет», — отметил ведущий автор исследования Жером Вальдиспюль.

По словам команды, в будущем эксперименты по интеграции научных проектов в видеоигры продолжатся.