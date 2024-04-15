В Steam стартовал Фестиваль шутеров от первого лица со скидками на сотни игр

15 апреля в Steam начался Фестиваль шутеров от первого лица — он посвящён играм, в которых необходимо сражаться и стрелять в противников от первого лица. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести тематические игры со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.

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Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

В магазине очков Steam также появились бесплатные награды — рамка для аватара, стикер и тематический анимированный аватар.

Интересные предложения на Фестивале шутеров от первого лица в Steam

RoboCop: Rogue City — 1019 рублей (- 40%)

Rust — 737 рублей (- 33%)

Ready or Not — 1072 рубля (- 33%)

Black Mesa — 142 рубля (- 80%)

Deep Rock Galactic — 263 рубля (- 67%)

Hunt: Showdown — 472 рубля (- 65%)

Crysis Remastered Trilogy — 452 рубля (скидка 75%)

DayZ — 1434 рубля (- 40%)

Warhammer 40,000: Darktide — 1649 рублей (- 40%)

BattleBit Remastered — 345 рублей (- 50%)

Фестиваль построения колод продлится до 22 апреля включительно. На протяжении недели размер скидок останется неизменным.