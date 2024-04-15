Стартовало закрытое тестирование стратегии Frostpunk 2

15 апреля стартовало закрытое бета-тестирование Frostpunk 2 — продолжения стратегии с элементами выживания. В течение ближайшей недели, до 22-го числа, обладатели предзаказа расширенной версии игры смогут оценить режим Песочницы, ограниченный 300 неделями геймплея.

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Ранняя версия доступна исключительно на английском и китайских языках. Полная версия игры получит поддержку русского языка.

Frostpunk 2 — продолжение популярной стратегии в жанре постапокалипсиса. Действие игры развернётся в начале альтернативного XX века, когда во всём мире произошло сильное похолодание. Геймерам предстоит построить город и уберечь его жителей, исследуя технологии и пытаясь угодить различным фракциям.

Релиз Frostpunk 2 состоится 25 июля на ПК, PS5 и Xbox Series. Игра доступна и в России по цене в 1900 рублей.