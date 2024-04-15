Авторы Sand Land рассказали рецепт спасения мира в свежем трейлере

Близится релиз ролевого приключения Sand Land, и издательство Bandai Namco и студия ILCA напомнили о нём свежим трейлером. Он показывает массу фрагментов игрового процесса, в основном концентрируясь на зрелищных сражениях, а заодно ещё раз представляет нам главного героя, принца демонов Вельзевула.

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Девиз трейлера — «Иногда немного зла необходимо, чтобы спасти мир». И за это зло, несомненно, отвечает Вельзевул: ему предстоит собрать команду для поисков легендарного источника, который способен спасти томящийся от засухи мир.

Демоверсия Sand Land уже доступна на PC, PlayStation и Xbox Series, а релиз игры состоится 26 апреля. К сожалению, до него не дожил создатель манги, которая легла в основу игры: Акиры Ториямы не стало в начале марта.