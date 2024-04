5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

© Steam

Underspace

Underspace позиционируется разработчиками как духовная наследница Freelancer — культового космосима 2003 года, чей автор (Крис Робертс) сейчас больше известен по Star Citizen. Но Underspace добавляет в формулу толику космического хоррора: сражаться предстоит не только против других кораблей, но и против хтонических монстров. Игра пробудет в раннем доступе Steam «приблизительно год».

Incursion Red River

Тактический extraction-шутер для тех, кого всегда отпугивала соревновательная природа Escape from Tarkov. В Incursion Red River игрокам предстоит выполнять кооперативные задания на просторах современного Вьетнама. По прикидкам разработчиков, проект пробудет в раннем доступе Steam еще два года, но игре уже хватает контента, чтобы развлечь.

The Game of Sisyphus

Как можно догадаться по названию, The Game of Sisyphus — это игра, где нужно катить огромный булыжник вверх на абсурдно высокую гору. Нюанс в том, что путь устлан самыми разными препятствиями: от кактусов и шипов до абстрактной геометрии, и стоит потерять контроль над булыжником, как он отправится назад к подножью горы. Поклонникам рейдж-игр, вроде Getting Over It и Jump King, рекомендуется.

Outside the Door

Интригующая визуальная новелла о протагонисте, который вынужден слушать странные монологи незнакомцев и принимать непростые решения. Outside the Door скрывает больше секретов, чем можно подумать: трейлер довольно жуткий, а визуальный стиль напоминает старые новеллы времен PC-98.

© Steam

Turbo Kid

Turbo Kid переплетает ностальгию по восьмидесятым, антураж кассетных фильмов и метроидванию, построенную вокруг одной хорошей идеи. А именно, главный герой может исследовать мир не только пешком, но и на байке. Результатом становится платформер с разнообразными механиками передвижения, который сочетает ближний бой в духе Dead Cells и run-and-gun перестрелки Contra.